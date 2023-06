POL-LWL: PKW prallte mit LKW auf der Autobahn zusammen - Autofahrer schwer verletzt

Grabow/ Stolpe (ots) -



Auf der BAB 14 bei Grabow ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte ein PKW aus noch ungeklärter Ursache mit dem Anhänger eines LKW-Gespanns zusammen. Dabei entstand am PKW Totalschaden. Der Autofahrer, der sich unter anderem mehrere Schnittverletzungen zuzog, wurde wenig später mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die BAB 14 zwischen Groß Warnow (Brandenburg) und Grabow in Fahrtrichtung Wismar für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.



