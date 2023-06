POL-GÜ: Verkehrskontrolle entlarvt diverse Vergehen

Lalendorf/BAB19 (ots) -



Einen 36-jährigen Fahrzeugführer stoppte die Autobahnpolizei in der vergangenen Nacht (23.06.23) auf der Autobahn 19, auf dem Parkplatz Bansower Forst Ost. Während der gegen 03:00 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine bzw. Kokain. Diesbezüglich wurde dem Fahrzeugführer, der die türkische Staatsangehörigkeit besitzt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



Ebenso war der 36-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits im Jahr 2018 entzogen.



Eine genauere Überprüfung des Fahrzeuges ergab zudem, dass für den BMW seit Oktober 2022 keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Die entstempelten Kennzeichen wurden durch die Beamten sichergestellt.



Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Weiterhin ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Steuerhinterziehung.



