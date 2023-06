POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



In den späten Abendstunden des gestrigen Dienstags informierte ein Wachdienst die Rostocker Polizei, da mehrere Alarme im Verkaufsraum eines in der Innenstadt ansässigen Discounters ausgelöst wurden.



Der 23-jährige eritreisch-saudiarabische Einbrecher hatte sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Einkaufsmarkt verschafft und es gezielt auf Nahrungsmittel sowie Elektroartikel abgesehen. Als die alarmierten Beamten der Rostocker Polizei gegen 23:35 Uhr am Einsatzort eintrafen, konnten sie den polizeibekannten Mann noch im Verkaufsraum des Marktes feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell