POL-HRO: Angesengte Möbelteile auf Herdplatten lösen Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) -



In den Morgenstunden des gestrigen Mittwochs lösten auf eingeschalteten Herdplatten liegende Möbelteile in der Gemeinschaftsküche einer Rostocker Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Marienehe einen Polizeieinsatz aus.



Gegen 09:05 Uhr informierte der dortige Sicherheitsdienst die Polizei über insgesamt 4 eingeschaltete sowie unbeaufsichtigte Herdplatten, auf denen dort abgelegte Holz-Möbelteile durch die thermische Einwirkung der Herdplatten beschädigt wurden.

Ein offenes Feuer entstand nicht, die Feuerwehr wurde vor Ort nicht benötigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.



Durch den hinzugezogenen Kriminaldauerdienst wurden diverse Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



