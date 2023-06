POL-HRO: Bäckerei-Mitarbeiterin überrascht bewaffneten Einbrecher - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in eine Bäckereifiliale gestört worden ist, sucht die Polizei nun Zeugen.



Der Einbrecher hatte sich nach ersten Erkenntnissen zunächst gewaltsam Zutritt in die im Rostocker Stadtteil Dierkow befindliche Bäckereifiliale verschafft. Als die 48-jährige Bäckerei-Mitarbeiterin gegen 04:00 Uhr die Filiale betrat, stellte sie einen mit einem Küchenmesser bewaffneten Mann im Innenbereich des Geschäftes fest. Nachdem dieser die Frau bemerkte, verließ er die Filiale und flüchtete zu Fuß über die nahegelegenen Bahnschienen in Richtung Karl-Theodor-Severin-Straße.



Der Tatverdächtige wurde von der Bäckerei-Mitarbeiterin wie folgt beschrieben:



- ca. 1,65 m groß

- ca. 20 Jahre alt

- schlanke Statur

- Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover / helle, großkarierte Hose

- Besonderheiten: führte einen Rucksack und ein Küchenmesser mit.



Für die Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Rostocker Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am heutigen Freitag, 23.06.2023 zwischen 03:20 Uhr und 04:10 Uhr Beobachtungen im Bereich der Hinrichsdorfer Straße bzw. in der Karl-Theodor-Severin-Straße gemacht und/oder kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



