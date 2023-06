POL-HWI: Feuerwehr löscht Brände im Wald nahe Grevesmühlen

Grevesmühlen (ots) -



Am gestrigen Tag kam es zwischen Grevesmühlen und Börzow in zwei Fällen zu Bränden von kleineren Waldflächen. Die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen verhinderten größere Waldbrände.



Gegen 13:45 Uhr informierte eine Anruferin die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg über einen brennenden Baum im Börzower Wald. Aus bislang unbekannter Ursache brannte etwa 15 x 20 m des Waldbodens. Die 13 eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen konnten den Brand schnell löschen.



Gegen 16:00 Uhr teilte ein Hinweisgeber mit, dass es im Questiner Wald, nur circa einen Kilometer entfernt, brennen würde. Eine Fläche von etwa 2 x 3 m stand in Flammen. Auch hier konnte durch ein schnelles Eingreifen der Löschkräfte schlimmeres verhindert werden.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrlässigen Brandstiftung und zur Brandursache aufgenommen.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die aktuelle Waldbrandgefahr hin. Entfachen Sie im und am Wald keine Feuer. Achten Sie unbedingt darauf, keine glimmenden oder rauchenden Zigaretten im Wald zu hinterlassen. Vermeiden Sie das Befahren von trockenen Wiesen mit dem Auto und wählen Sie sofort den Notruf, sobald Sie einen Brand im Wald bemerken.



Weitere Verhaltenshinweise finden Sie hier: https://bit.ly/43RjFHi



