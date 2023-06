POL-HWI: Entwendeter PKW in Hamburg wieder aufgefunden

Wismar (ots) -



Am Abend des 21. Juni 2023 kam es zum Diebstahl eines weißen Mercedes-Benz in der Bürgermeister-Haupt-Straße in Wismar.



Der PKW-Schlüssel wurde durch den türkischen Geschädigten zuvor in einem Schließfach einer Umkleidekabine abgelegt. Unbekannte Täter öffneten den Spind gewaltsam und stahlen neben dem darin befindlichen Autoschlüssel auch das Mobiltelefon und Bargeld.



Eine durchgeführte Ortung des Mercedes zeigte, dass sich der PKW in Hamburg befinden würde. Durch Beamte der Polizei Hamburg konnte das Fahrzeug dort aufgefunden und sichergestellt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Wismarer Polizei unter der Telefonnummer 03841/203 0 zu melden.



