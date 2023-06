Presseeinladung: Innenminister überreicht Fördermittel für neues Löschfahrzeug

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt am Donnerstag an den Bürgermeister der Gemeinde Postlow, Norbert Mielke, eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von

143.000 Euro für die Neubeschaffung eines Löschfahrzeugs (HLF 10) für die Freiwilligen Feuerwehr Postlow.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zum Termin herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 22. Juni 2023, 12.30 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Postlow,

Ortsteil Tramstow, 17391 Postlow

Die Freiwillige Feuerwehr Postlow hat derzeit 29 aktive Mitglieder, elf Kameradinnen und Kameraden in der Ehrenabteilung und zwölf Kinder in der Jugendfeuerwehr.

Das zu ersetzende Fahrzeug aus dem Jahr 1986 entspricht nicht mehr den Anforderungen, die zur heutigen Zeit an ein Feuerwehrfahrzeug gestellt werden. Die Brandschutzbedarfsplanung sieht für die Gemeinde Postlow den Kauf eines Löschfahrzeuges 10 bzw. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 10 als dringend erforderlich an.

Es soll ein HLF 10 beschafft werden, damit die Feuerwehr eigenständig Wasser zur Verfügung hat und Sonderausrüstung, wie Schere, Spreizer mit Akkubetrieb mitführen kann. Die Sonderausrüstung mit Rettungsgeräten ist unumgänglich, da die Kameradinnen und Kameraden auch zu Verkehrsunfällen gerufen werden.