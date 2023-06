Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichem EC-Karten-Betrüger

Details anzeigen EC Karten Betrüger Greifswald EC Karten Betrüger Greifswald

Bereits am 11. November 2022 hat eine 29-jährige Frau in Greifswald ihr Portemonnaie verloren, in dem sich unter anderem 100 Euro Bargeld befunden haben. Zwei Tage später kam es zudem in einer Tankstelle in der Wolgaster Straße zu einer unrechtmäßigen Abbuchung. Ein bislang unbekannter Mann setzte dabei die EC-Karte der Geschädigten ein. Dabei wurden Bilder von ihm gefertigt, die nun laut entsprechendem Beschluss durch das Amtsgericht Stralsund im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden können.

Mit Hilfe der Öffentlichkeitsfahndung erhofft sich die Polizei Hinweise von der Bevölkerung, die zur Identifizierung der Person führen. Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, melde sich bitte im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.