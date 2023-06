Öffentlichkeitsfahndung: Polizei Schwerin veröffentlicht Täterfotos nach Computerbetrug am 3. September 2022

Details anzeigen Unbekannter Tatverdächtiger in Schwerin Unbekannter Tatverdächtiger in Schwerin

Am 03.09.2022 wurden von einem unbekannten Tatverdächtigen insgesamt zwei Geldauszahlungen an verschiedenen Geldautomaten in Schwerin vorgenommen. Dabei wurde eine zuvor entwendete Girokarte benutzt.

Bei der Tatausführung entstanden die beigefügten Aufnahmen des noch unbekannten Tatverdächtigen, mit denen sich die Polizei nach Ausschöpfung aller anderen Ermittlungsansätze nun an die Öffentlichkeit wendet:

Wer die abgebildete Person erkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder per Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de in Verbindung zu setzen.