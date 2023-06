POL-LWL: Ermittlungen nach Brand in Ferienhaussiedlung dauern an

Dümmer (ots) -



Nach dem Feuer in einer Ferienhaussiedlung am Dienstagnachmittag in Dümmer, bei dem ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 450.000 Euro entstand, dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiterhin an. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch einen Brandsachverständigen unterstützt, der durch die Schweriner Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung des Brandortes beauftragt wurde. Nach Angaben des 64-jährigen Grundstückseigentümers soll das Feuer zunächst im offenen Carport ausgebrochen sein. Das Feuer zerstörte anschließend zwei Bungalows, zwei PKW, ein Wohnmobil, ein Motorrad sowie einen Schuppen. Zudem wurde ein Wohnhaus auf dem Nachbargrundstück durch starke Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen. Der 64-jährige Grundstückseigentümer zog sich bei Löschversuchen leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort ambulant behandelt. Der Hund der Familie verendete in einem der beiden ausgebrannten Bungalows.



