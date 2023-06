POL-GÜ: Fußgänger wird von PKW erfasst und verletzt

Bad Doberan (ots) -



Am Morgen des 06.06.2023 waren Beamte der Polizei in Bad Doberan bei einem Verkehrsunfall im Einsatz, bei dem ein Fußgänger durch einen PKW erfasst und verletzt wurde.



Nach Angaben von Zeugen wollte der 63-jährige Geschädigte gegen 08:10 Uhr dessen PKW in der Severinstraße aufschließen, als er plötzlich von einem Fahrzeug erfasst und mehrere Meter weit geschleudert wurde. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug sowie den Aufprall auf der Straße erlitt der Geschädigte Verletzungen im Bereich des Kopfes, am Oberkörper und eines Unterarmes. Nach erfolgter medizinischer Erstbeurteilung vor Ort wurde der Verletzte glücklicherweise als leichtverletzt kategorisiert, für weiterführende Behandlungen dennoch in ein Krankenhaus gebracht.



Im Zuge erster Ermittlungshandlungen vor Ort scheinen sowohl körperliche Mängel als auch eine mögliche medikamentöser Beeinflussung des 81-jährigen Fahrzeugführers mit ursächlich für den Unfallhergang zu sein. Aus diesem Grund wurde der Führerschein des Deutschen noch vor Ort beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.



Die Erhellung aller Umstände des Unfallgeschehens sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei. Ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell