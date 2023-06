POL-GÜ: Zeugen stoppen stark alkoholisierten Fahrer eines PKW

Wendorf/ Warnow (ots) -



Zwischen den Ortslagen Wendorf und Warnow konnten zwei aufmerksame Zeugen am Abend des 06.06.2023 einen erheblich alkoholisierten Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen.



Etwa gegen 21:30 Uhr wurden die zwei Jäger auf den Tatverdächtigen aufmerksam, als dieser mit einem Transporter auf einem nahegelegenen Feld unterwegs war. Es gelang den beiden Zeugen den 40-jährigen Fahrer des Fahrzeuges noch vor Ort zu stoppen und zum Aussteigen zu bewegen. Im Rahmen einer ersten Befragung gaben die Zeugen an, dass sie sofort feststellen konnten, dass der Tatverdächtige erheblich alkoholisiert gewesen sein muss. Es gelang ihnen im weiteren Verlauf dem in Wendorf wohnhaften Mann den Fahrzeugschlüssel abzunehmen und somit eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin fußläufig und wurde kurze Zeit später durch die alarmierten Polizeikräfte gestellt.



Der bei dem Deutschen durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,38 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen, da ihm die Fahrerlaubnis aufgrund ähnlicher Delikte bereits entzogen worden war.



Die Kriminalpolizei hat die eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell