POL-GÜ: PKW von Privatgrundstück entwendet

In der Nacht vom 05.06. zum 06.06.2023 entwendeten unbekannte Täter in Kühlungsborn ein Audi Cabriolet. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen stand das Fahrzeug verschlossen und gesichert auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Der entstandene Stehlschaden beträgt laut einer ersten Einschätzung in etwa 15.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz und sicherte zahlreiche Spuren, die im Rahmen weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei ausgewertet werden.



