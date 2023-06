POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B 198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PHR Neustrelitz (ots) -



Am 06.06.2023, gegen 17:50 Uhr, kam es auf der B198, zwischen

Neustrelitz und Carpin, zu einem Unfall mit einer leicht verletzten

Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 28-jährige

polnische Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die B 198 und kam aus

bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Im

Bereich der Unfallstelle wurden zuvor Fahrbahnarbeiten durchgeführt,

bei welchen Rollsplitt aufgebracht worden ist. Ob die 28-Jährige den

Fahrbahnverhältnissen entsprechend zu schnell unterwegs war und

aufgrund dessen verunfallte, bleibt Gegenstand der weiteren

Ermittlungen. Die Fahrzeugführern wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustrelitz

verbracht. Bis zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten PKW wurde B198

kurzzeitig in beide Fahrtrichtung gesperrt. Insgesamt entstand ein

Schaden von 26.000 Euro.



