POL-GÜ: Einsatz der Polizei aufgrund des Großbrandes bei Göldenitz

Göldenitz (ots) -



+++ERSTINFORMATION+++



Aktuell befinden sich diverse Kräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund eines Waldbrandes bei Göldenitz im Landkreis Rostock im Einsatz.



Der Brand war nach Angaben des Landkreises Rostock zunächst auf Ödland ausgebrochen und griff dann auf ein Waldstück über. Zur Brandursache sind derzeit keine Angaben möglich.



Folgende Informationen sind jetzt von Bedeutung:



Die Polizei bittet Bürgerinnen und Bürger den betroffenen Bereich rundum die Ortslagen Göldenitz, Kassow und Teschow zu meiden.



Aktuell sind alle Straßen von Göldenitz in Richtung Süden, den Ortschaften Kassow sowie Teschow gesperrt für die Einsatzkräfte gesperrt.



Betroffene Personen sollten auf mögliche Durchsagen der Einsatzkräfte achten.



Anwohnerinnen und Anwohner werden zudem dringend gebeten die Fenster und Türen ihrer Wohnungen und Häuser geschlossen zu halten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell