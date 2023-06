POL-LWL: Radlader in Brand geraten

Plate (ots) -



Auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Peckatel bei Plate ist am späten Dienstagvormittag ein Radlader ausgebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Radlader plötzlich bei dessen Benutzung in Brand geraten sein. Personen kam hierbei nicht zu Schaden. Auch zu einem Übergreifen der Flammen auf Gebäude kam es nicht. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Vermutlich ist der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen.



