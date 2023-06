POL-HWI: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Wismar (ots) -



Heute kam es gegen 12:00 Uhr in Wismar zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 8-jährigen Fahrradfahrer.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der Junge den Gehweg der Bernhard-Härtel-Straße. Beim Abbiegen auf die Straße bemerkte die 62-jährige PKW-Fahrerin den Jungen offenbar nicht rechtzeitig und beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Der Junge mit syrischer Staatsangehörigkeit stürzte und zog sich eine Verletzung am Kopf zu. Rettungskräfte brachten das Kind ins Klinikum. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



