POL-ANK: Kleintransporter verursacht Verkehrsunfall auf BAB 11

Pasewalk, BAB 11 (ots) -



Heute Morgen (06. Juni 2023, gegen 07:40 Uhr) stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der Bundesautobahn (BAB) 11 zwischen den Anschlussstellen Penkun und Schmölln einen Verkehrsunfall fest, der eine zeitweise Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin zur Folge hatte.



Nach ersten Erkenntnissen war der 62-jährige deutsche Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger auf der BAB 11 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als er beim Spurwechsel von der Überholspur teilweise die Gewalt über sein Fahrzeug verlor. Hierbei kam das gesamte Gespann ins Schleudern und drehte sich um seine eigene Achse, bevor es dem Fahrer gelang, das Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Stehen zu bringen. Der Anhänger hatte zu dem Zeitpunkt Baumaterial wie Split geladen, der sich in Folge des Fahrmanöver auf beide Fahrbahnen über eine Länge von ca. 100 m verteilte. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Weitere Fahrzeuge waren nicht betroffen.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch Beamte des PHR Pasewalk stellten diese Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Die durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 0,96 Promille, was eine ärztliche Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie eine Strafanzeige zur Folge hat.

Die BAB 11 musste zum Zwecke der Fahrbahnreinigung für über eine Stunde erst voll und dann halbseitig gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Denise Lemke

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell