POL-LWL: Graffiti-Schmierereien an Parchimer Sporthalle - Polizei sucht Zeugen

Nachdem unbekannte Täter am zurückliegenden Wochenende an der Parchimer Sporthalle "Am Fischerdamm" zwei Graffitis angebracht haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die mit dunkelroter Farbe aufgetragenen Schmierereien wurden am Montag von dem Hallenwart an der Rückseite der Sporthalle festgestellt. Betroffen waren sowohl die dortige Fassade als auch eine Metalltür. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zum Vorfall, der sich zwischen Freitag 17 Uhr und Montag 12 Uhr ereignet hat, nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/6000) entgegen.



