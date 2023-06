POL-GÜ: Brand in einer landwirtschaftlichen Ruine

Groß Lüsewitz (ots) -



Am Abend des 05.05.2023 geriet eine landwirtschaftliche Ruine in Groß Lüsewitz aus bisher ungeklärter Ursache zum Teil in Brand. Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 21:00 Uhr. Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort drang nur noch leichter Rauch aus dem Gebäudeinneren, sodass die Freiwillige Feuerwehr Sanitz die Löscharbeiten schnell beenden konnte. Nach ersten Erkenntnissen weisen einige Stützbalken Brandschäden auf. Die Ruine ist weiterhin einsturzgefährdet. Der nunmehr entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Ein Brandermittler der Polizei ist in Kenntnis gesetzt und wird in den kommenden Tagen seine Arbeit zur Ermittlung der Brandursache aufnehmen.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell