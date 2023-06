POL-NB: Aufbruch von drei Zigarettenautomaten

Mirow (ots) -



In der Nacht vom 04.06.2023 zum 05.06.2023 wurden im Ferienpark Mirow, im Ortsteil Granzow, drei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige auf das frei zugängliche Ferienparkgelände begeben und anschließend die drei Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Am westlichen Rand des Parks befindet sich in der Seestraße ein Bistro, an dessen Terrasse vor dem Zaun der eine angegriffene Zigarettenautomat steht. Die anderen beiden Zigarettenautomaten befinden sich im Zentrum des Ferienparks in der Walter-Gotsmann-Straße. Hinter dem dortigen Restaurant stehen beide Automaten auf einer unbefestigten Fläche vor einem Baum.



Die Täter haben die drei Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen und sämtliche Zigarettenschachteln daraus entwendet. Dazu müssen sie zum Teil schweres Gerät genutzt haben. Ob und wenn ja, wieviel Geld entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aus diesem Grund kann auch noch keine Aussage zum entstandenen Sachschaden getroffen werden.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag, den 05.06.2023 im Ferienpark Granzow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu den Straftaten oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



