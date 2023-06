POL-GÜ: LKW landet auf der Seite - halbseitige Sperrung der A19

A19/Röbel (ots) -



Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine polnische Sattelzugmaschine am heutigen Morgen (06.06.), gegen 08:45 Uhr, von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben, auf der Seite liegend, zum Stehen. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 19, Fahrtrichtung Berlin, kurz hinter der AS Röbel. Der 44-jährige polnische Fahrzeugführer wurde leichtverletzt in die Klinik nach Plau am See verbracht. Bis zur Bergung der Sattelzugmaschine, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch andauert, ist eine halbseitige Sperrung der Autobahn erforderlich. Über eine Schadenshöhe können derzeit keine Angaben getroffen werden.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Benjamin Bosmann

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell