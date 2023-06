POL-NB: Wir suchen

Demmin (ots) -



Am Freitagnachmittag, den 02.06.2023 melden sich zwei ehrliche Bürger im Polizeihauptrevier Demmin und übergaben den Beamten einen hohen dreistelligen Betrag. Nach Angaben der beiden Zeugen wollten sie am 02.06.2023 gegen 15:10 Uhr Geld am Postbankautomaten im Kaufland in der Drönnewitzer Straße abheben, als der Automat deren Geldkarte nicht annahm. Dann stellten sie fest, dass noch Geld im Ausgabeschacht steckte. Es handelte sich um mehrere Hundert Euro in verschiedener Stückelung. Sie entnahmen das Geld, sagten noch an der Kauflandinformation Bescheid und begaben sich zur Polizei, um das Geld zu übergeben.



Die Polizeibeamten haben das Geld entgegen genommen und suchen nun den rechtmäßigen Eigentümer. Nach Angaben der Hinweisgeber könnte es sich um einen älteren Mann handeln, welcher kurz zuvor an dem Postbankautomaten gewesen ist. Eine nähere Beschreibung zu dem Herren konnten sie aber nicht abgeben.



Wer hat am Freitag, den 02.06.2023 gegen 15:10 Uhr am Postbankautomaten im Kaufland in der Drönnewitzer Straße in Demmin Geld abgehoben und dieses dann im Ausgabefach liegen gelassen? Derjenige kommt bitte zum Polizeihauptrevier Demmin in die Rudolf-Breitscheidt-Straße. Als Nachweis ist der entscheidende Kontoauszug erforderlich.



