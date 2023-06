POL-LWL: Jagdkanzel durch Feuer erheblich beschädigt

Kirch Jesar (ots) -



Eine Jagdkanzel ist am Montagnachmittag in Kirch Jesar durch ein Feuer erheblich beschädigt worden. Der Brand wurde gegen 16:30 Uhr in einem Waldstück nahe des Ortsteils Texas entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Einsatz kam und den Brand löschte. Durch das Feuer wurden auch ca. 40 Quadratmeter Bodenvegetation im Umkreis des Hochsitzes beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde vor Ort zunächst auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte, ist derzeit von Brandstiftung auszugehen.



