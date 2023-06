POL-NB: Bei Durchsuchung in Neubrandenburg Indoorplantage gefunden

Details anzeigen Indoorplantage Indoorplantage

Neubrandenburg (ots) -



Am vergangenen Mittwoch, dem 31.05.2023, kam es zu einem polizeilichen Einsatz im Neubrandenburger Reitbahnviertel. Hier durchsuchten mehrere Kriminalbeamtinnen und -beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg die Wohnung eines 28-jährigen deutschen Tatverdächtigen. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen stand dieser im Verdacht, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zu treiben.



In der Wohnung stellten die Beamtinnen und Beamten drei Indoorzelte mit entsprechendem Equipment zum Betreiben von Indoorplantagen, 57 Marihuanapflanzen in unterschiedlichem Wachstumsstadien, ca. 230 Gramm Marihuanablüten und ca. 110 Gramm Amphetaminpaste fest. Diese wurden beschlagnahmt. Zum Wert der Pflanzen und des Rauschgiftes können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen werden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Diese dauern gegenwärtig an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg