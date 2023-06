POL-NB: Versammlungsgeschehen am 05.06.2023 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 05.06.2023 fanden im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg insgesamt acht sogenannte

Montagsdemonstrationen statt, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer

sich u.a. mit den Themen der Coronapolitik der Bundesregierung, der

Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine befassten. An den

Versammlungen und Aufzügen nahmen 398 Personen teil. Aufgeschlüsselt

auf die einzelnen Versammlungsorte ergeben sich folgende

Teilnehmerzahlen:



Neubrandenburg - 116

Waren - 85

Malchow - 29

Röbel - 15

Pasewalk - 39

Bergen - 20

Grimmen - 60

Barth - 34



Alle genannten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht ohne

Störungen.



Am Montagabend fand in Ribnitz-Damgarten ebenfalls eine vom

AfD-Kreisverband Vorpommern-Rügen angemeldete Versammlung mit Aufzug

statt. An dieser Demonstration unter dem Motto: "Wir müssen nicht die

Welt retten, Deutschland reicht!", nahmen etwa 80 Personen teil.

Nahezu zeitgleich führte ein bürgerliches Bündnis zum Thema

"Ribnitz-Damgarten bleibt bunt! Demo gegen Rassismus, Ausgrenzung und

Hetze" eine bei der Versammlungsbehörde des Landkreises

Vorpommern-Rügen angemeldete Versammlung durch. Dem Aufruf zum

Protest folgten etwa 50 Personen. Teilnehmer beider Versammlungen

störten sich gegenseitig durch verbale Aktionen. Zu ordnungs- oder

strafrechtlichen Verstößen kam es dabei jedoch nicht.



