POL-SN: Fahrzeugführer entzieht sich Verkehrskontrolle - Polizei sucht Zeugen zu mehreren Verkehrsstraftaten

Nachdem sich am frühen Morgen des 4.6. in Schwerin ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle entzogen hatte, sucht die Polizei nun nach Zeugen:



Gegen 3.00 Uhr beabsichtigten Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin, den Fahrer eines Opel Corsa an der Crivitzer Chaussee einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer jedoch Gas und flüchtete mit seinem Fahrzeug auf der B 321 in Richtung Crivitz mit hoher Geschwindigkeit. Der Fahrer konnte trotz eingeleiteter Verfolgung durch die Polizeibeamten zunächst unerkannt flüchten. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zu mehreren Verkehrsstraftaten aufgenommen, die dem unbekannten Fahrzeugführer nun zur Last gelegt werden.



Ersten Erkenntnissen nach könnte es Rahmen der Flucht des Mannes auch zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein. Geschädigte oder sonstige Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2234 o. -1560 in Verbindung zu setzen.



