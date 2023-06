POL-SN: Vandalismus durch Brandlegung in öffentlicher Toilette - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Unbekannte haben am Samstagvormittag in der öffentlichen Toilette in Höhe der Haltestelle "Schloßblick" in der Goethestraße Feuer gelegt und Sachschaden verursacht: Der Feuerwehr kam daher gegen 11.00 Uhr für Löscharbeiten zum Einsatz.



Vor Ort wurde festgestellt, dass unbekannte Täter ersten Erkenntnissen nach Unrat in Brand gesetzt und dabei auch Inventar der Toilette in Mitleidenschaft gezogen hatten. Personen wurden nicht verletzt; die Sachschadenshöhe liegt bei ca. 500 Euro.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer Angaben zu den Verursachern machen kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell