POL-LWL: Feuer im Wald bei Grabow

Mehrere Hundert Quadratmeter Unterwuchs sind am Montagmittag in einem Waldgebiet bei Grabow in Brand geraten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und könnte den Brand schnell löschen. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens konnte derzeit noch nicht beziffert werden.



