POL-HRO: Zwei leblose Personen auf Rostocker Firmengelände - Keine Hinweise auf Straftat

Nachdem in den frühen Morgenstunden des heutigen Montags zwei leblose Personen auf einem Rostocker Firmengelände aufgefunden wurden, hat die Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.



Gegen 06:40 Uhr informierte ein Mitarbeiter der im Rostocker Stadtteil Schmarl befindlichen Firma die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort zwei 43-jährige männliche Leichname fest.

Aufgrund der zunächst unklaren Gesamtsituation wurde vom ebenfalls hinzugerufenen Kriminaldauerdienst die Rechtsmedizin angefordert.



Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor. Die Rostocker Kriminalpolizei hat zur Aufklärung des Vorfalls ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



