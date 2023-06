POL-LWL: Freischneider und Handwagen aus Lagerraum der Grundschule gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Zarrentin (ots) -



Nach einem Einbruch in einen Lagerraum der Zarrentiner Grundschule, bei dem unbekannte Täter einen Freischneider und einen Handwagen gestohlen haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag 17.30 Uhr und Montag 6.30 Uhr in der Hauptstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Diebe zunächst erfolglos über ein Fenster in das massive Nebengebäude einzusteigen und brachen anschließend die Tür des Lagerraumes auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Vorfall oder zum Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) entgegen.



