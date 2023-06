POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Ortsdurchfahrt voll gesperrt

Parchim (ots) -



Auf der B 191 in Parchim sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Zudem musste die Ortsdurchfahrt im Zuge der Bergung der Unfallfahrzeuge in Richtung Zentrum für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 18-jährige Autofahrerin bei roter Ampel die Straßenkreuzung am Juri-Gagarin-Ring befahren haben und dort mit einem PKW zusammengeprallt sein. Sowohl die 18-Jährige als auch ihre 20-jährige Mitfahrerin erlitten daraufhin einen Schock. Darüber hinaus waren die Unfallfahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten später abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



