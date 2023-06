POL-LWL: Polizei stellte bei Autofahrerin einen Atemalkoholwert von über 3 Promille fest

Klein Rogahn (ots) -



Bei einer 45-jährigen Autofahrerin hat die Polizei am Samstagabend nahe der Ortschaft Klein Rogahn einen Atemalkoholwert von 3,04 Promille festgestellt. Die Fahrerin hatte zuvor beim Manövrieren an einer Feldausfahrt die Kontrolle über ihren PKW verloren und war anschließend mit dem Wagen seitlich in einen Graben gerutscht. Eine vorbeikommende Autofahrerin, die den Vorfall bemerkte, informierte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der Polizei hielt die stark alkoholisierte Autofahrerin eine Bierflasche in der Hand, sodass die Beamten wegen eines möglichen Nachtrunks zwei Blutprobenentnahmen bei der 45-Jährigen veranlassten. Dadurch soll der genaue Alkoholwert zum Zeitpunkt des Vorfalls ermittelt werden. Gegen die Fahrerin ist zudem Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sowie die Fahrzeugschlüssel sicher.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell