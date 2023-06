POL-HRO: Carport durch Feuer komplett zerstört

Gallin (ots) -



Am Sonntag, dem 04.06.2023, gegen 20:26 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines Carports in Gallin. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort brannte das etwa 15 Quadratmeter große Carport in voller Ausdehnung. Es bestand aus Holz und ist komplett niedergebrannt. Angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt.

Zum Einsatz kamen 26 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Gallin und Valluhn.

Es ist ein Schaden von ca. 55.000 Euro entstanden. Es wurden keine Personen verletzt.

Es gibt bisher noch keine Erkenntnisse zur Brandursache. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.



