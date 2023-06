POL-NB: Aufgefundene Bekleidung löst Polizeieinsatz aus

Details anzeigen Aufgefundene Bekleidung am Tollensesee Aufgefundene Bekleidung am Tollensesee

Neubrandenburg (ots) -



Aufgefundene Bekleidung löst Polizeieinsatz aus



Am 04.06.2023, um 12:26 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bekannt, dass in Neubrandenburg, am Tollensesee, beim Augustabad Bekleidung gefunden wurde. Der Hinweisgeber hielt sich dort bereits etwa 30 Minuten auf, konnte aber keinen Schwimmer oder eine andere Person feststellen, der die Sachen gehören könnten. Gefunden wurden ein Handtuch, eine Hose, ein T-Shirt und ein Paar Schuhe.

Unter Einsatz der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg mit einem Schlauchboot, der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren, des Polizeihauptreviers Neubrandenburg, des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg mit einer Drohne und dem Polizeihubschrauber wurde der Tollensesee abgesucht, ohne Erfolg. Ob tatsächlich eine Person in Not geraten ist, konnte bisher nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hilfe durch die Bevölkerung. Ist bekannt, wem die Sachen gehören? Könnte es sein, dass diese Person in Not geraten ist? Sollten die Sachen lediglich vergessen worden sein, bitten wir ebenfalls um einen Hinweis, damit keine weiteren Suchmaßnahmen unnötig durchgeführt werden. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell