POL-HRO: Unfall mit zwei Schwerverletzten auf der BAB 19

Linstow BAB 19 (ots) -



Am 04.06.2023 verunfallte gegen 11:33 Uhr auf der BAB 19 zwischen den

AS Linstow und Malchow in FR Berlin ein Pkw BMW in dem dieser nach

rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und daraufhin auf der

Fahrerseite zum Liegen kam.

Während der 81-jährige Kraftfahrer eingeklemmt wurde, konnte die

Beifahrerin das Fahrzeug verlassen.

Nach Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr, konnte der Kraftfahrer geborgen

werden und wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber ins KH

Güstrow verbracht.

Die Beifahrerin wurde schwer verletzt ins KH Plau am See verbracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die BAB19 ca. 2 Stunden voll

gesperrt und der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.



Michael Brun-Hollien

Polizeihauptkommissar

PFvD



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell