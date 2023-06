POL-HRO: Schwerer Unfall auf der K12

Güstrow (ots) -



In der Nacht vom 04.06.2023 verunfallte gegen 01:00 Uhr auf der K 12

zwischen Boldebuck und Parum in Fahrtrichtung Parum ein Pkw Mercedes.

Das Fahrzeug kam aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kam nach

rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei touchierte das Fahrzeug zwei Bäume und kam auf der rechten

Seite des Pkw zu liegen.

Besetzt war das Fahrzeug mit zwei Personen, dem 19jährigen Fahrer und

dem 16 jährigen Beifahrer, beide Personen wurden schwer verletzt.

Der Beifahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach

Rostock und der Beifahrer ins Krankenhaus nach Güstrow verbracht.

Vor Ort war die Dekra im Einsatz und die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.



