POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen auf der BAB 11 auf Höhe der Ortschaft Nadrensee

Am 03.06.2023 gegen 10:20 Uhr kam es auf der BAB 11 zu einen Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Hierbei befuhr der 77-jährige belgische Fahrzeugführer eines PKW Skoda Fabia die BAB 11 aus Richtung Polen kommend in Richtung Berlin. Auf Höhe der Ortschaft Nadrensee fuhr er dabei aus bisher unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden LKW eines 35-jährigen polnischen Fahrzeugführers auf. Hierdurch geriet der PKW ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken. Bei dem Unfall wurden der 77-jährige Fahrzeugführer und seine 66-jährige belgische Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der 35-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Für die Bergung des PKW musste die BAB 11 für 20 Minuten voll gesperrt werden.



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



