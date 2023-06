POL-HRO: Brand eines PKW BMW auf der BAB 20

Dummerstorf (LK Rostock) (ots) -



Am 03.06.2023, gegen 14:00 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert,

dass ein PKW auf der BAB 20 brennt.



Bei Eintreffen der Polizeibeamten am Einsatzort bestätigte sich der

Sachverhalt. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer aus,

welches den kompletten PKW BMW erfasste.



Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befand sich nur der Fahrzeugführer im

Auto.



Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Tessin und

Thelkow konnte das Feuer gelöscht werden. Da das Feuer auf eine

Böschung übergriff, musste dieses in einer Ausdehnung von ca. 150m²

ebenfalls durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden.



Durch das Feuer war die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck zeitweise

komplett gesperrt.



Der BMW brannte komplett aus. Im Fahrzeug befanden sich auch die

persönlichen Papiere des Fahrzeugführers, die ebenfalls komplett

durch das Feuer vernichtet wurden.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 71.000,00 Euro geschätzt.



Der 47-jährige türkische Fahrzeugführer wurde durch den Brand nicht

verletzt.



Ingo Barth

Polizeihauptkommissar

AVPR Dummerstorf



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell