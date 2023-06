POL-NB: Mehrere Angriffe auf Kraftfahrzeuge im Stadtgebiet

Stralsund (ots) -



In der Nacht vom 02. zum 03.06.23 kam es im Stadtgebiet von Stralsund

zu mehreren Angriffen auf Kraftfahrzeuge.

So wurden in der Sarnowstraße ein Kennzeichen von einem Pkw

entwendet, in der Friedrich-Engels-Straße beide Außenspiegel sowie

ein Scheibenwischer eines Pkws und im Carl-Heydemann-Ring die

Frontscheiben zweier Pkws beschädigt. Des Weiteren wurden im Heuweg

die Heckscheiben von zwei weiteren Pkws eingeschlagen.

Im Damaschkeweg wurde zudem ein Roller beschädigt, welcher vermutlich

zu entwenden versucht wurde.

Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 5.000 Euro

geschätzt.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu

auffälligen Personenbewegungen, welche in den Nachtstunden an den

genannten Örtlichkeiten beobachtet wurden, können an das

Polizeihauptrevier Stralsund (Tel.: 03831 28900), jede andere

Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de

gemeldet werden.



