POL-HRO: Überschlagener PKW auf der BAB 24

Stolpe (LK Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Am 03.06.2023 gegen 08:35 Uhr ist auf der BAB 24 kurz hinter der

Anschlussstelle Suckow, Fahrtrichtung Berlin, eine 35-jährige

deutsche Fahrzeugführerin aus Bremen mit ihrem PKW (Kia Rio)

verunfallt. Die Fahrzeugführerin sowie die drei deutschen

Mitfahrerinnen im Alter von 33, 38 und 39 Jahren erlitten leichte

Verletzungen.



Nach ersten Erkenntnissen, kam der PKW aus unbekannter Ursache nach

rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen

mehrfach. Im Grünstreifen blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen und

die Insassen konnten den PKW eigenständig verlassen.



Für die Landung eines Rettungshubschraubers wurde die BAB 24

kurzzeitig voll gesperrt. Aufgrund der lediglich leichten

Verletzungen konnte dieser jedoch wieder leer zurückfliegen. Die

Insassen des verunfallten PKW wurden durch Rettungswagen in

umliegende Krankenhäuser gebracht.



Die BAB 24 in Richtung Berlin war zur Unfallaufnahme und

Fahrzeugbergung für ca. drei Stunden nur über den Überholstreifen

befahrbar.



Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, des

Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber aus Perleberg, die

Autobahnmeisterei sowie ein Abschleppdienst.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.



PK Fynnau

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe



