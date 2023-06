POL-NB: Feuerwehr- und Polizeieinsatz nach Gasaustritt in Waren

Waren (LK MSE) (ots) -



Am 02.06.2023 gegen 18:00 Uhr kam es in der Goethestraße in Waren zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Durch die Mitarbeiter einer dort ansässigen Tierarztpraxis wurde ein lauter Knall sowie ein starker Gasgeruch gemeldet.

Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren, konnte eine Verpuffung innerhalb des Heizkessels der Heizungsanlage der Tierarztpraxis als mögliche Ursache des lauten Knalles ausgemacht werden. Durch die Feuerwehr wurde die Gaszufuhr zur Heizungsanlage der Tierarztpraxis abgestellt. Personen wurden nicht verletzt. Durch den Druck wurde die Tür zum Heizungsraum aufgedrückt, so dass sich die Scharniere verbogen. Die genaue Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Eine Inaugenscheinnahme der Anlage durch einen Heizungsmonteur erfolgt erst noch.

Ein Mitarbeiter der Stadt Waren vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes musste die Goethestraße, im Bereich des Einsatzortes, für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell