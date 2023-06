POL-NB: Haftbefehl nach Verfolgungsfahrt realisiert

Demmin (LK MSE) (ots) -



Am 02.06.2023, gegen 20.00 Uhr stellten Beamte des Polizeihauptreviers Demmin während der Streifentätigkeit einen PKW VW in der Ortslage Pensin fest. Dieses Fahrzeug sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, weshalb entsprechende Anhaltesignale gesetzt wurden. Daraufhin erhöhte der Fahrzeugführer des PKW seine Geschwindigkeit deutlich und versuchte sich zusätzlich, durch das Befahren von Feldwegen und Ackerflächen der Kontrolle zu entziehen. Während der Verfolgungsfahrt konnte wahrgenommen werden, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen bereits per Haftbefehl gesuchten 27-jährigen Deutschen handelte. Nachdem dieser über eine Weidefläche in ein angrenzendes Waldstück fuhr, wurde dessen PKW so sehr beschädigt, dass eine Weiterfahrt für ihn nicht mehr möglich war und das Fahrzeug zum Stehen kam. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig und konnte nach kurzer Nacheile festgenommen werden. Während der Nacheile verletzte sich ein Beamter an der Hand und konnte seinen Dienst nicht mehr fortführen. Weiterhin kam es zu Widerstandshandlungen, die den Einsatz von Reizstoff erforderlich machten.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten, dieses nicht zugelassen und ebenso nicht versichert war. Auch ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte den PKW unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutprobenentnahme wurde zum Zwecke der Beweissicherung durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Abschließend erfolgte die Realisierung des Haftbefehls und die Verbringung in die Justizvollzugsanstalt.



