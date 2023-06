POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B111 (LK VG)

Wolgast (ots) -



Am 02.06.2023 gegen 14:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 111

zwischen Wolgast und Lühmannsdorf, auf Höhe der Abzweigung

Buddenhagen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach

derzeitigem polizeilichen Erkenntnissen kam die 50-jährige deutsche

Fahrerin eines Ford Fiesta alleinbeteiligt nach links von der

Fahrbahn ab und kam anschließend im angrenzenden Waldstück zum

Stehen. Die leichtverletzte Fahrerin wurde ins Kreiskrankenhaus

Wolgast verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Der PKW

war nicht mehr fahrbereit. Die Bergung wurde durch die

Unfallverursacherin in eigener Zuständigkeit organisiert.



