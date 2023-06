POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit den Schwerpunkten ´Alkohol und Drogen´

Neubrandenburg (ots) -



Seit gestern kontrollieren Beamte in ganz Mecklenburg-Vorpommern anlässlich der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" verstärkt zum Thema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr".



Innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des PP NB wurden im Rahmen der gestrigen Auftaktveranstaltung über 200 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die eingesetzten Kräfte insgesamt drei Fahrten unter Alkoholeinwirkung fest. Trauriger Spitzenreiter war ein Radfahrer, welcher im Bereich des Polizeirevieres Ueckermünde festgestellt und kontrolliert wurde. Er pustete 2,24 Promille.



Im Bereich des Polizeirevieres Heringsdorf wurde ein Fahrzeugführer mit 0,94 Promille und im Bereich des Polizeihauptrevieres Stralsund ein Kradfahrer mit 1,19 Promille festgestellt.



Darüber hinaus wurden insgesamt fünf Drogenverstöße festgestellt, darunter ein Verstoß durch eine KfZ-Fahrer und vier Verstöße bei E-Scooter-Fahrern.



Zudem wurden u. a. 131 Geschwindigkeits-, 14 Handy- (8x KfZ, 6x Radfahrer), 6 Überhol-, 15 Vorfahrt- und Vorrang- sowie 4 Gurtverstöße festgestellt.



Kraftfahrer müssen sich in Deutschland an ein Alkohollimit von 0,5 Promille halten. Dieselbe Promillegrenze gilt übrigens auch für Nutzer von E-Scootern. Für Radfahrer gilt eine Promillegrenze von 1,6.



