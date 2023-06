POL-NB: Ermittlungserfolgt - mutmaßlicher Täter gefasst

Neubrandenburg (ots) -



Das Polizeihauptrevier Neubrandenburg hat heute einen mutmaßlichen Täter festgenommen, der am 30.05.2023 ein Geldinstitut auf dem Neubrandenburger Datzeberg ausgeraubt haben soll. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5520924) Schnelle und umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung und Festnahme eines 20-jährige iranischen Täters, welcher in den Mittagsstunden dem Haftrichter vorgeführt wurde. Der zuständige Richter des Amtsgerichtes Neubrandenburg folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und ordnete Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte wurde anschließend in die JVA Neustrelitz überstellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg geführt.



