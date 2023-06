POL-ANK: Polizei Anklam warnt vor Taschendieben

Anklam (ots) -



In den vergangenen Tagen ist es in Anklam vermehrt zu Diebstählen von Portemonnaies gekommen. Zumeist wurden die Geldbeutel aus Einkaufstaschen in verschiedenen Supermärkten in den Bereichen Pasewalker Allee und Demminer Landstraße gestohlen. Bei den Geschädigten handelt es sich insbesondere um ältere Menschen.



Es entstanden Schäden im dreistelligen, zum Teil sogar im vierstelligen Bereich. In einem Fall kam es im Anschluss des Diebstahls zu unerlaubten Bargeldabhebungen. Die bislang unbekannten Täter hoben mit der gestohlenen EC-Karte Bargeld im unteren vierstelligen Bereich ab.



Aus gegebenem Anlass weist die Polizei daher daraufhin, beim Einkaufen besonders wachsam zu sein und empfiehlt, persönliche Gegenstände wie Geldbörse und Handtasche immer bei sich zu tragen. Langfinger greifen überall zu, wo sich die Gelegenheit bietet - auch im öffentlichen Raum. Dabei kann es - wie in diesen Fällen - zu Diebstählen in Supermärkten kommen, weil die Taschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Daneben nutzen Diebe aber auch verschiedene Tricks oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Zumeist gehen sie in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Hier einige bekannte Tricks:



· Der Blumen-Trick: Sie begrüßen das Opfer freundschaftlich, umarmen es oder stecken ihm eine Blume an. Während das Opfer verdutzt ist, verschwindet die Brieftasche.



· Der Falsche-Touristen-Trick: Falsche Touristen fragen ihre Opfer nach dem Weg und halten ihnen einen Stadtplan vor. Während das Opfer versucht zu helfen und die Karte in beide Hände nimmt, stibitzen die falschen Touristen etwas aus der Handtasche.



· Der Stauerzeuger-Trick: Sie blockieren die Rolltreppe und lassen das Opfer und andere auflaufen. Während alle nach vorne blicken, bücken sich die Stauerzeuger, und ihre Komplizen greifen von hinten in die Tasche des Opfers.



· Der Scheibenklopfer-Trick: Die Scheibenklopfer klopfen von außen an die Scheibe von Zügen oder Bussen. Komplizen im Waggon entwenden dem abgelenkten Opfer seine Wertgegenstände.



· Der Rempel-Trick: Sie rempeln ihre Opfer im Gedränge an oder nehmen sie mit Komplizen "in die Zange". Während das Opfer abgelenkt ist, greifen sie oder ihre Komplizen in die Tasche.



· Der Beschmutzer-Trick: Sie bekleckern ihre Opfer "versehentlich". Beim wortreichen Reinigungsversuch verschwindet das Geld des Opfers aus der Bekleidungstasche.



· Der Drängel-Trick: In vollen Bussen oder Bahnen rückt ein Dieb unangenehm dicht an das Opfer heran, das ihm den Rücken zuwendet und so die Tasche "griffbereit" anbietet.



· Der Geldwechsel-Trick: Sie bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter abgelenkt. Während dieser beispielsweise seine Münze in die Börse wirft, nimmt er Banknoten heraus.



· Der Supermarkt-Trick: Im Supermarkt fragen Fremde das Opfer nach einer bestimmten Ware. Während es danach sucht, wird die Tasche am Einkaufswagen ausgeräumt.



· Der Hochhebe-Trick: In einer Gaststätte behauptet jemand, das Gewicht des Opfers schätzen zu können. Beim Hochheben "zieht" er oder ein Komplize die Geldbörse.



· Der Bettel-Trick: Kinder halten dem Opfer im Lokal ein Blatt Papier vor mit der Bitte um eine Spende. Oder sie tollen auf der Straße um das Opfer herum und betteln es an. Dabei nutzt einer die Ablenkung für den raschen Griff nach der Geldbörse oder in die Handtasche.



· Der Taschenträger-Trick: "Taschenträger oder -trägerinnen" spähen ältere Frauen beim Einkaufen aus und bieten ihnen scheinbar hilfsbereit an, den Einkauf nach Hause zu tragen. Dort eilen sie mit der Tasche die Treppe hinauf, während der ältere Mensch nicht so schnell hinterherkommt. Unterwegs nehmen sie die Geldbörse heraus, stellen die Tasche vor die Tür und kommen dem Opfer grüßend entgegen. Der Verlust wird erst später bemerkt.



Mit einigen Vorsichtsmaßnahmen kann man einem Diebstahl vorbeugen:



· Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.



· Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.



· Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.



· Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.



· Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.



· Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.



