POL-HRO: Fahndungserfolg der Polizei - fünf Tatverdächtige nach Pkw-Diebstählen in Haft

Schwerin (ots) -



Gemeinsame Pressemitteilung der Schwerpunktstaatsanwaltschaft

Stralsund und des Polizeipräsidiums Rostock



Bereits in den Abend- und Nachtstunden vom 23. auf den 24. Mai ist es

in Schwerin und Dorf Mecklenburg zum Diebstahl von insgesamt vier

Fahrzeugen gekommen. Nach intensiven Maßnahmen ist es der Polizei

gelungen, insgesamt fünf Tatverdächtige zu ermitteln und zwei der

vier Fahrzeuge sicherzustellen.



Unmittelbar nach Bekanntwerden der Diebstähle liefen die Ermittlungen

der Polizei auf Hochtouren. Der Gesamtschaden belief sich auf mehr

als 140.000 Euro. Am Nachmittag des 24. Mai konnte einer der

entwendeten Pkw auf der BAB 20 festgestellt und nachfolgend in Höhe

des Parkplatzes Peenetal West gestoppt werden. Der 22-jährige,

polnische Fahrzeugführer wurde vorläufig festgenommen. Er wurde im

Anschluss auf Antrag der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund dem

Haftrichter des Amtsgerichts Greifswald vorgeführt. Dieser erließ

Haftbefehl. Der entwendete Pkw wurde sichergestellt.



Weitere Festnahmen folgten nur einen Tag später, am 25 Mai. Im

Bereich Rövershagen wurde ein weiterer, als gestohlen gemeldeter Pkw

festgestellt. In diesem Zusammenhang gelang es der Polizei durch

intensive Maßnahmen eine Gruppe, bestehend aus vier männlichen

Personen im Alter zwischen 21 und 40 Jahren, ausfindig zu machen. Da

sich der Tatverdacht gegen die Männer erhärtete, wurden auch sie noch

im Bereich Rövershagen vorläufig festgenommen. Auf jeweiligen Antrag

der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund wurden die vier Polen dem

Amtsgericht Rostock vorgeführt. Gegen alle wurde Haftbefehl erlassen.

Die Tatverdächtigen wurden anschließend in unterschiedliche

Justizvollzugsanstalten verbracht.



Tobias Gläser



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell