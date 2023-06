POL-SN: Unfall mit Verletzten in Neumühle

Schwerin (ots) -



Aufgrund eines Unfalls kam es in Neumühle zu Verkehrseinschränkungen, die Maßnahmen sind mittlerweile beendet.

An der Auffahrt zur Umgehungsstraße in Richtung Wismar kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten war die Auffahrt zur B106 zwischenzeitlich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei prüft, ob gesundheitliche Einschränkungen eines Fahrzeugführers zum Unfall führten. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Der Gesamtschaden wird auf 30.000EUR geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell